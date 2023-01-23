『ビッグサイズ カールカナイ カモフラ ダウンジャケット 3XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 46分に出品され03月24日 21時 46分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少サイズXXXL

刺繍ロゴ カモフラ柄 細部までこだわりが詰まったかなりかっこいいダウンジャケットです。

表はさり気なくカモフラ柄になっており

裏地はさり気なくカールカナイのモノグラム柄

フードから下までカールカナイの刺繍が入っておりインパクト抜群です。

大きいサイズになるのでゆったりと着れます。



状態は美品です。着用回数も少なくこれといって気になる箇所はありません。

詳細は写真にてご確認下さい。



防寒性は非常に高く真冬に大活躍の1品です。



サイズ

平置

肩幅：53 cm、袖丈：75 cm、着丈：79 cm、身幅：62 cm

素人採寸です。参考にお考え下さい。



表地 カモフラ柄 ポリエステル100%

裏地 モノグラム柄 ポリエステル100%

羽毛 ダウン80% フェザー20%





あくまで中古品となります。ご理解の上宜しくお願い致します。

※一定期間売れなければ自分で着ますので値下げは不可とさせていただきます。



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#さがみの古着



カールカナイ

カモフラ

迷彩柄

シャドーカモフラ

モノグラム

193K1707

ラインストーン

刺繍

オーバーサイズ

ゆったりめ

90s

ダウンジャケット

ストリート

ラッパー

B-BOY

#さがみの古着





種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



素材(詰め物)...ダウン



素材(詰め物)...ダウン, フェザー



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: カールカナイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ビッグサイズ カールカナイ カモフラ ダウンジャケット 3XL