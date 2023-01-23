『Dolce&Gabbana スカーフ フラール 大判 シルクモスリン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 34分に出品され03月04日 23時 34分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドルチェ&ガバーナのスカーフ, フラールです

南国（シチリア？）の女性です

重ねると縁の模様が重なり合って、南国の黄色や赤色に加え黒や緑の基調が強調され、とてもきれいです



イタリア製

シルク100%

112cm×112cm



#Dolce&Gabbana

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カラー···イエロー

柄・デザイン···その他 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Dolce&Gabbana

スカーフ フラール 大判 シルクモスリン