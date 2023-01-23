『ダウンジャケット デュベティカ DUVETICA 38 レディース ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 20時 37分に出品され04月20日 20時 37分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 クリーニング後自宅保存

目立った傷や汚れなし



カラー···ブラック

素材···リアルファー

フード···フードあり（取外し不可）

ジップ・ボタン···ジップアップ

柄・デザイン···無地

季節感···冬

着丈···ショート



肩幅···36cm

身幅···44cm

袖丈···64cm

着丈···59cm

素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ カラー: グレイ系/ブラウン系/ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ダウンジャケット デュベティカ DUVETICA

38

レディース ブラック