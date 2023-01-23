『【大きいサイズ42】MaxMaraマックスマーラ 最高級白タグ ロングコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 11時 01分に出品され04月01日 11時 01分に終了予定です。即決価格は21,068円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

フォロー割引ございます♪

プロフィールをご確認ください。



【ブランド】



マックスマーラ（白タグ）



【アイテム】



ヴァージンウールとアルパカ素材の高級感抜群のロング丈コート。

状態も良好です。





Max Mara マックスマーラ アイコン 白タグ ベルテッドコート ロングコート マニュエラ マヌエラ ヴァージンウール ウール 毛 アンゴラ アンゴラ混 女優襟 近年モデル ロング ベルト ブラック 高級 黒 42 L

【状態】



目立った汚れ、ダメージなどの

見当たらない状態のお品物になります。





【 素材 】



素材タグをご確認ください。



【色】



黒✕白 ミックスツイード



【サイズ】



サイズ表記 /42

L〜 XL



【平置き寸法】



着丈 約105センチ



肩幅 約41センチ



身幅 約50センチ



袖丈 約63センチ



△配送

簡易包装にて平日2日〜３日程度で発送いたします。土日祝の発送はできません。

また仕事の都合でまれに遅れる場合がございますのでご了承ください。



△購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品・鑑定済商品





△発送前に最終検品を行なっておりますが、 素人検品ですので小さな傷や汚れの見落としがあることがあります。 ご了承くださいませ。なにかありましたら、受け取り評価前に取引メッセージにてご連絡頂けますと幸いです。



△素人採寸ですので実寸サイズの誤差はございます。参考程度にお願いします。



△画像の小物などはつきません。



△発送は出来るだけ小さなサイズで行わせていただきます。 綺麗に畳んで発送しますが畳ジワはご了承ください。



△ご不明点がありましたらお問合せくださいませ。



△お取引に関して大事なお願いを記載しておりますので、ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願いします。





季節感...秋



季節感...秋, 冬



季節感...春, 秋, 冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【大きいサイズ42】MaxMaraマックスマーラ

最高級白タグ

ロングコート