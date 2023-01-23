『【80s】コムデギャルソン シアー総飾り付き大判ストール BLACK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 10時 03分に出品され03月15日 10時 03分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 COMME des GARCONS



・80s

・不思議な総飾りが両端についてます。

・薄手のシアー



昔ピーコさん(コムデファン)が



"川久保の頭の中？を見てみたい"



と発言していました。

同感！

と思わず声をあげてしまいました。



これはちょっと変じゃないのって事を

平気で価値観の美としてさらっと

やってくれる所がやはり

世界のコムデギャルソン

川久保だと思います。



この少しインドASIANサリー的なストールも

何故ここに総飾り？つけるの？

非対称のものを…

と思ったりもしますが

以外にストールとして、何かしら

使えてコムデギャルソンパワー

何か強い揺るぎないものをまとうだけで

感じる一着です。



古着ですので

保管等、経年劣化はないかと思いますが

見落としあるかもしれませんので

ご理解ください。



※測定不能 デザイン



縦··· 約95cm

横… 約200cm

フリンジ…約14cm

…約8cm



■必ずお読み下さい■



＊試着のみ、未使用品、新古品

について完璧を望まれる方

ご遠慮下さい。

後々のトラブルにならない為にも

お願い致します。



発送は1番安い手段で発送する為、簡易包装とさせていただきます。



発送後の事故に関しては責任を負えませんので、ご了承下さい。



購入後のトラブルは応じられません。



以上をご理解頂いた上でご購入下さい。お取引は迅速な対応を心掛けておりますので、宜しくお願い致します。



#プレイコムデギャルソン

#ジュンヤワタナベコムデギャルソン

#テーラードジャケット

#トリココムデギャルソン

#コムデギャルソンガール

#コムコム

#パリコレ

#川久保玲

#ストール

#チェック

#モノトーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【80s】コムデギャルソン

シアー総飾り付き大判ストール

BLACK