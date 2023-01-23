『COGGIOLA コッジョラ ラムレザー 本革 ダウンジャケット キャメル M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 00時 59分に出品され04月12日 00時 59分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#エト⌘ #エト⌘メンズ



COGGIOLA コッジョラ ダブルジップ ダブルジッパー

ラムレザー シープスキン 本革 羊革

ダウンジャケット ダウンコート



●サイズ：タグ表記 Mサイズ

肩幅 46.5cm

袖丈 66cm

身幅 54.5cm

着丈 73cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：

表地 羊革100%

裏地 ポリエステル100%

中綿 ダウン フェザー



●カラー

キャメル



●状態：

肩色褪せ・汚れあり、ライナー若干汚れございますが、まだまだご着用いただけます。

襟・袖先・裾などレザー擦れや小傷ございますが、いい感じに味が出ていますのであえてそのままにしております。

匂いに敏感な方はご購入をお控えください。

あくまで中古品となりますので、神経質な方のご購入はお控えくださいませ。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい！



●購入元、注意事項：

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

細かいデザインや状態などは写真にてご確認ください。



●発送

なるべく1〜2日の発送を心がけておりますが仕事の都合上、2～3日いただくこともございます。

お急ぎの方はコメント欄にてご一報くださいませ。

商品は極力小さく畳んで発送させて頂きます。





スムーズなお取引を心掛けておりますので、

ご不明点ございましたら必ずご購入前にお問い合わせ下さい。

ここまでお読み頂きありがとうございます。

プロフィールに発送情報等ございます。ご購入前にお読み頂けますと幸いです♪



B4-01117

カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COGGIOLA

コッジョラ

ラムレザー

本革

ダウンジャケット

キャメル

M