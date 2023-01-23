『Panasonic 加湿器 FE-KXU07-W ミスティホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 37分に出品され03月17日 12時 37分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用、未開封です

送料込み



本体外形寸法

高さ375×幅375×奥行き186

（＋背面凸部10）mm



適用床面積※

プレハブ洋室 32㎡（19畳）

木造和室 20㎡（12畳）

※適用面積の目安は、（一社）日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房器具等によって適用面積は異なります。



【製品概要】

Panasonicの置き型加湿器、FE-KXU07-Wは、ミスティホワイトの洗練されたデザインが特徴です。家庭やオフィスに最適なサイズで、空気を潤し、快適な環境を提供します。



【nanoe技術】

この加湿器は、Panasonicの独自技術であるnanoeを搭載しており、空気中の水分を微細な粒子として放出します。これにより、湿度を保ちながら、空気清浄効果も期待できます。



【保証情報】

現在、保管状態にあるため、安心してご使用いただけます。保証が付いているため、万が一のトラブルにも対応可能です。



- ブランド: Panasonic

- モデル番号: FE-KXU07-W

- 色: ミスティホワイト

- タイプ: 置き型加湿器

- 保証状態: 保管中



#パナソニック

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#加湿器 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック