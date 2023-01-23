『chi-su様専用 ys for men ロングコート【お歳暮】』はヤフオクでから05月03日 09時 52分に出品され05月03日 09時 52分に終了予定です。即決価格は18,615円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 急ぎの為値下げしました。



ys for menのMサイズのロングコートです。

身長175センチ普通体型で写真ような着用感です。

古着屋で75000円程度で購入しました。





柄・デザイン···無地

カラー···ブラック

素材···ウール

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワイズフォーメン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ chi-su様専用 ys

for

men

ロングコート