『【こつめ様専用】steaven alan ダウン ブルゾン Ssize【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 19時 28分に出品され03月04日 19時 28分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 steaven alan

ショートブルゾン



5年ほど前に購入したダウンブルゾンです。

着用する機会がないため出品します。



質感があってダウンですが、しっとりした雰囲気になり合わせやすいです。



ボタンの正面が着用の際に触れているため少し禿げています。気になるものではありませんが神経質な方はお控え下さい。



auralee

comoli

yaeca

などお好きな方におすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: スティーブンアラン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【こつめ様専用】steaven

alan

ダウン ブルゾン Ssize