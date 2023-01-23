『10035【QR正規品確認済み】ストーンアイランド☆ワッペン付ダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 11時 59分に出品され03月10日 11時 59分に終了予定です。即決価格は54,132円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋あっと



90s 90年代 をはじめ、アウター や ジャケット など スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております！



▪️ブランド▪️



ストーンアイランド

NASLAN DOWN JACKET



▪️サイズ表記▪️



XLサイズ



▪️サイズ実寸（cm）▪️



・着丈 81

・身幅 68

・肩幅 54

・袖丈 68



▪️カラー▪️



黒 / ブラック



▪️素材▪️



ポリアミド



▪️購入元▪️



ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



▪️状態▪️



USED



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10035 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 10035【QR正規品確認済み】ストーンアイランド☆ワッペン付ダウンジャケット