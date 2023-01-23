『ワイパー レベル7 米軍 ECWCS GEN III LEVEL7【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 17時 58分に出品され04月04日 17時 58分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワイパー 米軍 ECWCS GEN III LEVEL7 PRIMALOFT ジャケット PERTEX UNLIMITED WAIPER.inc【WP1008】



2023年12月に購入(写真20枚目)。4、5回着用しました。



ワイパーのオンラインショップでは完売しております。

丁寧な仕事をしてくれる近所のクリーニング店で襟の皮脂汚れも含めてクリーニング済みです。

右側のハンドウォーマーの中の縫製している糸に鍵を引っ掛けてしまい、ほつれてしまいましたので、「やや傷や汚れあり」で出品しました。(11枚目の写真です)

購入から経過期間も浅く、着用回数も少ないため全体的に綺麗な状態です。

素人が検品しておりますので、見落としがあるかもしれませんが、ご了承ください。



※古着のため記載しきれない細かい擦れや汚れがある場合がございます。

重大な見落とし欠陥があった場合以外を除き返品・交換対応はできかねますこと予めご了承ください。



カラー··コヨーテ



柄・デザイン···無地



ジップ・ボタン···ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ワイパーインク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ワイパー レベル7

米軍

ECWCS

GEN

III

LEVEL7