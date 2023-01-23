『fcrb NIKE f.c.r.b. ブリストル ジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 06時 08分に出品され04月21日 06時 08分に終了予定です。即決価格は9,737円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズМ



目立つダメージはございません。



素材はＮＩＫＥ最強の『STORM-FIT』です。



雨や風、寒さといったコンディションでも活動する

シリアス・アスリートのためにデザインされた、

防水性・防風性に通気性・ストレッチ性を兼ね備えた素材です。



綿密に織り込まれたマイクロファイバーに、

水滴よりも小さく水蒸気より大きい気孔を持った

特殊なフィルムをラミネートしています。



縫い目をシールドした透湿性（通気性）の高い素材は、

水深5,000mm～水深2,0000mmの水圧に対応する防水性で、

風や雨の侵入を防ぎます。



STORM-FIT素材は、

大雨・大雪といった過酷な天候下においても、

常にさらりと快適な着心地を保ちます。



スキー スノボーに最適です。



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NEXUSⅦ（ネクサス 7） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ fcrb NIKE f.c.r.b.

ブリストル

ジャケット