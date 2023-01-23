『【美品】ウールリッチ アークティックパーカー ダウン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 13時 51分に出品され03月18日 13時 51分に終了予定です。即決価格は11,205円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウールリッチ アークティック パーカー

【美品】

定価：126500円

他の方よりお安くしております。

ブラック



EUサイズXS

※日本で言うSサイズだと思います。

肩幅43

身幅52

袖丈56

着丈70

素人採寸ですので、多少の誤差はお許し下さい。

参考：168cm 57kgでジャストサイズで着用してました。

156cm普通体型の女性も少しゆとりのある状態で着れておりましたので、女性にもオススメです。





7年前くらいに購入、週1くらいのペースで1シーズン着用しており、その後自宅保管しておりました。

汚れやダメージは無く状態は良いと思います。



発送はできる限り小さく畳んでの発送になります。

ご了承ください。

お写真でご確認よろしくお願いいたします。

購入後のクレームは御遠慮下さい。



表示価格が最終価格になりますので、お値段交渉はご遠慮下さい。



不明な点はご質問下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ウールリッチ

アークティックパーカー

ダウン