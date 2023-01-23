『ASRV黒ダウンジャケット 0551WeatherReadyDownPuffer【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 14分に出品され03月19日 20時 14分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズはアメリカサイズでMです

胸周り 51 1/2 インチ

着丈 27 1/4 インチ



カッコいいので残念ですが、自分には少し大きかったので出品します

新品未使用です

ASRVのweb shopで購入した正規品です

商品識別タグもついています 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ASRV黒ダウンジャケット

0551WeatherReadyDownPuffer