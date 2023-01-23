『【美品】アーバンリサーチ コクーンキルティングダウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 28分に出品され03月23日 19時 28分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年1月にZOZOTOWNにて購入。2回着用。



とても軽くて暖かいです。ノーカラーなのでストール等をしてももたつくことなくスッキリ着こなせます。



【サイズ】フリー(詳細については画像にてご確認下さい。)

【カラー】ブラック



⚫中古品です。目視にて検品しておりますが見落とし等ある事があります。ご理解頂いた上でご購入下さい。



⚫コンパクトに折りたたんで発送する為、畳みじわがつくことがあります。ご了承下さい。



URBAN RESEARCH



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アーバンリサーチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】アーバンリサーチ

コクーンキルティングダウン