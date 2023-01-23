『サマンサモスモス ネ イビー ステンカラーコート レディース【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 14時 52分に出品され04月05日 14時 52分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このネイビーのステンカラーコートは、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。どんなスタイルにも合わせやすく、季節を問わず活躍します。



【機能的なポケット】

フロントに2つのポケットがあり、実用性も兼ね備えています。小物を収納するのに便利です。



【快適な着心地】

軽量な素材感で、長時間の着用でも快適です。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンでお使いいただけます。

とてもゆったりしています。



- 色: ネイビー

- ポケット: 2つのフロントポケット

- 変えボタン付き

- 襟: レギュラーカラー



身幅55センチ

着丈85センチ

誤差はお許しください！

お洗濯できます！

似たようなものが増えたので出品いたします。

ワンシーズン着用しました。



ご覧いただきありがとうございます。



身幅···55cm

着丈···85cm



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: サマンサモスモス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ サマンサモスモス ネ

イビー ステンカラーコート

レディース