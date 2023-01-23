『YOHEI OHNO ニットアームボレロ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 21時 06分に出品され03月28日 21時 06分に終了予定です。即決価格は10,556円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 litmus maison nagoyaで購入しました。

ワンピースやトップスにレイヤードするとかわいいと思います。

手袋を留めるスナップですが、人差し指分は最初からついているもの、中指と薬指分は当方でつけました。

左肩部分に少し汚れがあります(6枚目参照)。

SIZE 36



季節···秋冬



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トップス タグ YOHEI

OHNO

ニットアームボレロ