『70s 80s Burberrys バーバリーズ トレンチコート ノバチェック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 44分に出品され03月16日 10時 44分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 トレンチコートの王道かつ定番！

この洗練されたコートは、紳士的な印象を与えられるに間違いありません^^



1970〜80年代にイギリスで製造されたヴィンテージ品です！少しヨゴレがありますが、かなり良い状態で保管されていたと思われます！



⚠️他の所でも出品しているため、急に売り切れる場合がございます。



当店では様々なブランド品を取り扱っています！

気になった方はこちらからご覧ください☘️



#NkSr



⭕️24時間以内発送・お値段の相談も承ります！



⭕️古物商許可証を取得しているので安心！

※古物商番号はプロフィールにて。



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【ブランド】

Burberrys(バーバリーズ)



【商品名】

ライナー付トレンチコート



【柄】

無地

ノバチェック



【素材】

表生地

コットン 51%

ポリエステル 49%

裏生地

ポリエステル 50%

コットン 50%

ライナー

ウール 100%



【カラー】

ベージュ



【サイズ】

サイズ 36(Mサイズ相当)

肩幅 約47cm

身幅 約55cm

袖丈 約63cm

着丈 約112cm



サイズ表記36とありますが、170cmくらいの成人男性が着てもちょうどよかったです！



【製造国】

イギリス製



【機能】

表ポケット×2



【状態】 外観B 内観B



Ｓ 新品

Ａ 新品同様の中古品

AB 目立ったキズやヨゴレのない中古品

Ｂ 適度な使用感のある中古品

BC 多少のキズやヨゴレはあるが、普段使いとしてまだお使い頂ける中古品

Ｃ 目立ったキズやヨゴレはあるが、普段使いとしてまだお使い頂ける中古品

Ｄ 普段使いに支障が出るキズやヨゴレ等がある中古品



※中古品のため神経質な方は購入をご遠慮下さい。



⭕️当店の商品は全て鑑定済みの正規品でございます！



※万が一偽物だった場合は全額返金させて頂きますので、取引完了をせずにメールをして頂くようお願い致します。



#NkSr 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

80s

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ノバチェック