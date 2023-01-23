『売れ筋Thug Club ダウンジャケット 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 16時 11分に出品され03月05日 16時 11分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このダウンジャケットは、シンプルながらも洗練された黒のデザインが特徴です。ジッパー付きで、着脱が簡単です。



【高い保温性】

ダウン素材を使用しており、寒い季節でもしっかりとした保温性を提供します。外出時にも安心して着用できます。



【実用的なポケット】

両サイドにポケットがあり、携帯電話や小物を収納するのに便利です。機能性も兼ね備えたアイテムです。



- 色: 黒

- 素材: ダウン

- ブランド: Thug Club



サイズ：S 、M、L



ご注意 沖縄は別の送料2,000円、離島などは別の送料2,000円を追加頂きます（北海道は含まない）。







ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 売れ筋Thug

Club

ダウンジャケット

黒