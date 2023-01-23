『美品 バーバリーズ ロングコート ウール カシミヤ ブラック 11号 L相当【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 24分に出品され03月21日 15時 24分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド

Burberrys／バーバリーズ

BURBERRY／バーバリー



■アイテム

ロングコート



■特徴

ステンカラーコート WOOL&CASHNERE カシミヤ ラグランスリーブ 11号 大きいサイズ



■カラー

ブラック 黒



■素材

ウール 100%



■付属品

無し



■コンディション

ユーズド品ですが大変綺麗なお品です。

その他、気になる箇所などあれば何でも聞いてください♪



■サイズ

サイズ 11（Lサイズ相当）

裄丈 約72cm

身幅 約57cm

着丈 約110cm





※素人の平置き採寸の為、多少の誤差は了承下さい。



■真贋

大手リサイクルショップにて購入した正規品になります。

万が一偽物だと発覚した場合は返品・返金にて対応させて頂きますので宜しくお願い致します。



■注意事項

こちらはあくまでUSED品になりますので、商品の評価等は主観的な内容になります。ご理解のある方宜しくお願い致します。



小さく折り畳んでの発送になりますので畳みじわはご了承下さい。



発送方法はゆうゆう、らくらくの安い方での発送となりますので変更する可能はあります。



発送方法は匿名発送の最安値で発送します。

発送時に変更する事がございますが、ご了承下さい。



その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。



よろしくお願いいたします♪



管理番号 GC18101509B2



#chaichaiレディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 バーバリーズ

ロングコート

ウール

カシミヤ

ブラック

11号

L相当