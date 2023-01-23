『MOSCHINO モスキーノ ニット セーター クマ ピンク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 16時 56分に出品され03月12日 16時 56分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 銀座SIXで購入しました。

サイズはタグにないのでわかりません。

薄手で使いやすいです。

数回着用してます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M カラー: ブラック系/レッド系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ MOSCHINO

モスキーノ

ニット

セーター

クマ

ピンク