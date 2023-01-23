『ユナイテッドアローズ ＜manipuri（マニプリ）＞ポンポン ストール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 01時 21分に出品され04月29日 01時 21分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユナイテッドアローズで数年前に購入しました。未開封ですので、そのまま発送します。

大きさ120*120





縁にフリンジをあしらった表情のあるストール。色鮮やかな配色や総柄で、シンプルなコーディネートも華やかな印象へ。首元に巻くのはもちろん、肩から羽織っていただくのもおすすめです。春先の肌寒い時期や、空調の効いた室内でも活躍します。



＜manipuri（マニプリ）＞繊細なデザインのストールやスカーフを生産。パリをはじめヨーロッパで人気を集めています。伝統的な手織りと最新機械の両方を駆使した手法で、革新的なパターンやデザイン、カラー、刺繍などを提案しているブランドです。



カラー...パープル



柄・デザイン...プリント（ロゴなど）



素材...コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マニプリ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ユナイテッドアローズ ＜manipuri（マニプリ）＞ポンポン

ストール