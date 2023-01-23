『踊る大捜査線 青島HOUSTON ヒューストン M-51 モッズコート オリーブ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 22時 54分に出品され03月25日 22時 54分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正式名称は「PARKA SHELL M-1951」

ファッション業界では、モッズコートやモッズパーカなどと呼ばれているが、その原型は、1950 年代にアメリカ陸軍地上軍に採用されていた極寒防寒衣料の51 年型モデルのこと。主に装備の上に着用することを想定して開発されているため、身幅が広く、ルーズなシルエットが大きな特徴となっている。

通常装備の上から着用でき、さらに、様々な気象条件に対応できるようライナーの着脱を可能とした『M-51 パーカー』が開発された。

もちろん、この『M-51パーカー』にも取り外し可能なライナーが付属。実物同様ボタンにより、簡単に着脱ができる仕様だ。

ボディにはハリのあるコットン100％の生地を使用。タンカースやN-1デッキジャケットの生地に比べると薄手の生地感となっており、ライナーを取り外せば、コートとして軽快に着用できる。

フロントは、比翼仕立てとなっており、スナップボタンとジッパーの2重構造。風や埃の侵入を防ぐデザインに。また、ジップスライダーには、グローブをしたままでもスムーズに開閉が行える引き手が付属する。

ウエストの内側には、身幅を調節するためのドローコードを採用。フィット感やシルエットの調節ができる。

フロント両サイドには、スナップボタン式のフラップポケットを装備。フラップの折り返し部分に開口部があるため、収納物を落としにくい構造となっている。

袖口にはボタン式のアジャスターを装備。袖口のフィット感が調節できる。

『M-51 パーカー』の特徴といえば、“フィッシュテール”と呼ばれる燕尾状に先割れした後身頃の裾部分。先割れして尖った部分は、ドットボタンにより収納することができる。また、後ろ身頃の先端にもドローコードを装備。これは、前後のドローコードを股下で結ぶことにより、風によるバタつきと冷気の侵入を抑えるためだといわれている。



サイズはXS-Rですが、MからL程度

175ｃｍ68ｋｇの体型が着用してジャストサイズ

実寸

身幅約60ｃｍ

肩幅約58ｃｍ

袖丈約52ｃｍ

着丈約112-101ｃｍ

あくまでも中古という事をご理解頂けますと幸いです。



#モッズコート

#フィッシュテールパーカー

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#M-51

#復刻 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヒューストン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 踊る大捜査線 青島HOUSTON

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オリーブ