『ポロスポーツ ラルフローレン Lサイズ 中綿ジャケット ナイロン ドローコード【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 21時 31分に出品され03月14日 21時 31分に終了予定です。即決価格は11,622円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度は数多くの出品の中からご覧いただきありがとうございます。

当方ペットはおりませんが喫煙者になります。

部屋ではタバコは吸いません。

また、生活のなかでお香を使用しております。

出品しているものは家庭用洗濯後に違う部屋で、衣装ケースに入れて防虫剤を入れて管理しております。

あくまでも素人管理になりますのでご購入の際はこちらご理解のほど宜しくお願い致します。



着丈前身67㎝後ろ身75㎝ 身幅59㎝

採寸は素人のもののため多少誤差はあると思いますので参考程度にお考え下さい。

韓国規格100サイズなので日本のLサイズ相当になります。



ビッグサイズ

オーバーサイズ

ビッグシルエット

オーバーシルエット

大きめ ゆったり ゆるだぼ

古着 ヴィンテージ 90s y2k



古着屋程度の状態かと思います。

着用品なのでご理解いただける方のみ宜しくお願い致します。



カラー...ブルー

素材(詰め物)...ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ポロスポーツラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロスポーツ

ラルフローレン

Lサイズ

中綿ジャケット

ナイロン

ドローコード