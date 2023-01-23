『FOXEY フォクシー ウール ロング コート サイズ40【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 43分に出品され03月28日 19時 43分に終了予定です。即決価格は14,400円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フォクシー ロングコートです。

購入後、数回着用しました。

多少のスレや経年劣化が有りますが状態は良いと思います。(必ず写真を参照願います)

素人検品ですので見落とし等がある場合がございます。



表記サイズ 40

身幅44cm

身丈120cm

袖丈50cm

平置き素人採寸です。多少の誤差が出ると思います。



デザインや状態は写真にてご確認をお願い致します。

匂いやホコリ、毛玉や糸の飛び出しホツレ、気がつかない汚れが有る可能性が有ります。経年劣化や保管時の折れシワ有ります。

中古品に対してご理解をお願い致します。



配送に関しましては、なるべくコンパクトにして発送させて頂きます



ブランド品の為キャンセル、返品はお断り致します。



ご質問やご相談、写真の追加などはコメントからお問い合わせ下さい。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フォクシー カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FOXEY

フォクシー

ウール

ロング

コート

サイズ40