『adidas Terrex Spd Hike バックパック 15L【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 19時 37分に出品され04月25日 19時 37分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズが合わなかった為、出品します



以下公式サイトより引用



100% REC.PA。



-サミットスクランブル、スピードハイキング、アルパインアドベンチャー、このadidas Terrexハイキングパックは、小型軽量のデザインでテクニカルなパフォーマンスを提供します。



エアメッシュのショルダーストラップと3D成形バックパネルが体にフィットし、汗を吸収して涼しくドライに保ち、トレイルに集中できます。



複数のポケットで必需品を手元に置くことができ、ウェビングループや金属製トグルなどのテクニカルディテールで、スキー、ハイキングポール、ピッケルを固定できます。



広いU字型の開口部でメインの収納に簡単にアクセスできます。



-寸法：14cm x 21cm x 41cm。



-容量：15.6L。



-100%リサイクルナイロンリップストップ。



-AEROREADY。



-フロントとサイドのスリップインポケットとメッシュポケット。



-引き紐付きのロールトップ開口部





サイズ···11〜25 L 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>リュック・バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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