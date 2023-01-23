『トレンチコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 13時 15分に出品され03月04日 13時 15分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 黒のMIDASのコート。



2016年頃に買ったが２回程度しか来ていない。



大人っぽく、細身の方にオススメ。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ミダス カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トレンチコート