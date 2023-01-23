『ゾイド セイバータイガー シュバルツ仕様 塗装仕上品 説明欄必読【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 41分に出品され03月06日 06時 41分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>キャラクター
|商品の状態:
|全体的に状態が悪い
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落札価格20240円
704 入札履歴
終了
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