『ゾイド セイバータイガー シュバルツ仕様 塗装仕上品 説明欄必読【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 41分に出品され03月06日 06時 41分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ≪おきょ丸様専用出品≫

ゾイド HMM セイバータイガー シュバルツ ver 塗装仕上品



組立済品(塗装品)となります。

セイバータイガー/シュバルツ機のリペイント品になります。

ガトリングをゴールド塗装したうえで、ヒートグラデーションを施しています。



塗装詳細

①黒サフで下地立ち上げ

外装フレーム1

→クレオス(ニュートラルグレー・艦底色・メタルブラック)

内装フレーム1

→クレオス(ミディアムブルー・ニュートラルグレー・ネイビーブルー・メタルブラック)

内装フレーム2

→クレオス(ダークアース・ニュートラルグレー・メタルブラック)

キャップ・その他武装

→クレオス(ニュートラルグレー・ラフシルバー)

ガトリング部

→ガイアノーツ(スターブライトゴールド)

→クレオス(クリアオレンジ・クリアブラック・サファイアブルー)

キラーサーベル・ストライククロー

→クレオス(ブルーゴールド)

ミサイル部

→クレオス(メタリックグリーン)



②赤サフで下地立ち上げ

外装フレーム2

→クレオス(マルーン・黄橙色・白)



③デカール貼付・並びにトップコート(グロス)仕上



付属品

なし



製作時間：38時間程度



注意

発送時は梱包の関係で無理のない範囲でバラして緩衝いたします。

当出品は例外的に専用扱いとなります。

指定されたユーザー様以外が購入された場合は、商品ページの画像を印刷して送付させていただきますので、悪しからずご了承ください。



※完成度

あくまで素人製作となりますので、ムラなど至らぬ点はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>キャラクター 商品の状態: 全体的に状態が悪い