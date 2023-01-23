『未使用 ノースフェイス コーデュラ プラス ゴアテックス タグ付 セットアップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 19時 30分に出品され03月27日 19時 30分に終了予定です。即決価格は53,693円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

ノースフェイス 未使用 ノースフェイス コーデュラ プラス ゴアテックス セットアップ 極美品 NP-2186 NP-7186 スキー スノボー supreme

ナイロン タグ付き 日本製 GOLDWIN 登山











○サイズ



肩幅 53



袖丈 58



身幅 50



着丈 70



パンツ



ウエスト 80(調節可)



総丈 100



股上 35



股下 65





平置き実寸。

○状態

タグ付き未使用品になります。ビンテージ品のためタグなどは色褪せ等ありますが、商品は美品となります。未使用品は貴重だと思います。



○カラー イエロー レッド







○素材 ナイロン ゴアテックス



○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD) 鑑定済み商品



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。







ノースフェイス、言わずと知れた名作です。

シュプリーム の元ネタ、コーデュラプラスのセットアップ。



極上のコンディションとなります。



こちらの商品はすり替えや、悪質な取引防止のためキャンセルは受け付けません。



状態などしっかり確認された上でご購入ください。









【高い防水性】

THE NORTH FACEのこのウィンタースポーツウェアは、防水素材を使用しており、雪や雨からしっかりと保護します。



【快適な着心地】

内部はメッシュライニングになっており、通気性が良く、快適な着心地を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

赤と黄の鮮やかな配色が特徴で、目を引くスタイルです。スノーボードやスキーに最適な選択肢です。



- ブランド: THE NORTH FACE ゴールドウィン

- サイズ: Mサイズ

- 色: 赤/黄

- 素材: 防水素材

- 内部構造: メッシュライニング

- ロゴ: ノースフェイスロゴ

- 用途: ウィンタースポーツ

- スタイル: ジャケット/パンツセット



カラー···イエロー



サイズ···M



デザイン···アウトドア系



モデル年式···15-16モデル以前







素材···ゴアテックス

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#ksリサイクル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用 ノースフェイス

コーデュラ

プラス

ゴアテックス



タグ付 セットアップ