『エルメス グローブトロッター リザード 手帳カバー 無双 レフィル付属 bs2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 59分に出品され03月21日 22時 59分に終了予定です。即決価格は43,736円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【全品弊社鑑定士により鑑定済み】

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【購入元】

東京都公安委員会に登録されている某業者間市場にて入荷。

複数の鑑定士が真贋後に正規品と確認が取れているお品物になります。







【ブランド】

HERMES 手帳

エキゾチックレザー トカゲ トカゲ革 グリーン 無双 エキゾチック レザー レフィル



【サイズ】

高さ 約19.5cm

幅 約14cm

マチ 約2cm

手帳サイズ B6



【状態】

目立つ大きな傷などは無くまだまだお使い頂ける商品です。

M.Iのイニシャル刻印がございます。



【カラー】

グリーン



【素材】

本リザード

(トカゲ革)



【付属品】

レフィルなど





【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。





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◎ご注意点



◉新品未使用のお品であっても店舗で購入するのと違い一度人の手に渡っておりますので正規店購入直後の完全未使用品でないことを予めご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>文房具・事務用品>>>手帳・日記・家計簿 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス