『nanamica×Harris Tweed WINDSTOPPERダッフルコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 29分に出品され03月16日 14時 29分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価99750円

「nanamica」と「Harris Tweed」ダブルネームのダッフルコート。

フロントはトグルとジッパー仕様になってます。

大きめの作りのため、普段M〜Lサイズ着用の方でも合うと思います。



サイズ：S（着丈86/身幅48/肩幅44/袖丈59）

カラー：ネイビー



表地：ウール 100%

裏地：ナイロン 100%

ポケット袋布：ポリエステル 100%



【商品説明】

ハイテク機能素材であるWINDSTOPPER® Fabricsを裏地に貼りあわせたnanamica store限定アイテムのダッフルコート。

WINDSTOPPER® Fabricsは防風性や透湿性に優れ、衣服内の温度を快適に保ってくれる機能素材です。



nanamica

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creek 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nanamica×Harris

Tweed

WINDSTOPPERダッフルコート