『TSURU By MARIKO OIKAWA Fiona(dots) ブラウス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 21時 31分に出品され03月15日 21時 31分に終了予定です。即決価格は12,277円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 即購入OK 即日発送

新品未使用ですが、布の品質表示タグのみ付き、紙タグ、⚠️布のブランドタグは付いておりませんので、ご了承の上ご購入くださいm(__)m



※ラスト3枚は実物の写真になります。



ブランド：TSURU By MARIKO OIKAWA（ツルバイマリコオイカワ）

定価：￥26,400

カラー：BLACK/WHITE

サイズ：F



リサイクルスパン糸を使用し肌触りの良い素材感のブラウスは、袖口がゴムで好きな位置でブラウジングし、ボリューム袖としても長袖ブラウスとしても着用可能。

共布のリボンは襟ぐりにスカーフとして結んで顔周りが華やかに。取り外し可能で結び方も気分に合わせて自由に楽しめる◎

ドット柄のバランスも上品で、甘くなりすぎず大人な印象に。

コンパクトな丈感と裾のペプラムデザインで、スカートにもパンツにもバランスよくコーディネートできる一枚。

サロペットワンピース「Mytle」とのコーディネートがこの秋のおすすめ。

（モデル身長：172cm／スタッフモデル身長：157cm）



MATERIAL

素材：ポリエステル100％

原産国：China



--------------------------

透け感：薄い色はやや透けあり

裏地：なし

伸縮性：なし

光沢感：なし

生地の厚さ：普通（ややとろみのある素材）

お手入れ：ホームクリーニング（手洗い）可能

仕様：袖口ゴム、付属リボンタイ

--------------------------



SIZE SPEC

サイズFree size

着丈NP~（前／後）57／61

バスト105

裄丈79

袖口巾（ゴム上り）11

付属リボン全長210

付属リボン巾10※単位：cm

※1～2cmの誤差は予めご了承くださいませ。

※同じサイズ表記でも、寸法は各商品のデザインによって異なりますため、お手持ちのお洋服と比較されることをおすすめします。





商品は自宅での保管となりますので、店頭で買うような完璧なお品ではありません。そのため神経質な方は購入しないようにお願い致します。



コンパクトに折り畳んでお送りしますので、シワ等ご了承いただける方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ツルバイマリコオイカワ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ TSURU

By

MARIKO

OIKAWA

Fiona(dots)

ブラウス