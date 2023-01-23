『低温調理器 BONIQ pro【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 17時 16分に出品され03月21日 17時 16分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 多少汚れはありますが、写真の通り動作は問題ありません。

ボニークproだけでなくケースとカバーもセットでお送りします(箱なし)。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり