『希少色✨人気のバイカラー✨THE NORTH FACE ダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 15分に出品され03月11日 15時 15分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 只今期間限定の希望額セールSALE中ですので、お気軽にコメントお待ちしております。早朝深夜以外は早期返信致します◎

鑑定済みの為、確実に正規品ですが万が一の場合『返品保証』対応していますのでご安心して購入頂けます◎

匿名で遅くとも翌日発送させて頂きます(都合の悪い時はご連絡いたします)◎



★商品名

THE NORTH FACE ノースフェイスダウンジャケットバイカラーフード収納



人気のバイカラー◎カーキとゴールドの間のような色と黒が映えます◎サイズはS表記ですがM以上はあります（採寸参考に）◎



★状態

最後の3枚の写真のように細かい汚れや薄いシミのようなものがありますが目立つほどではないと思います☆その他擦れ等の使用感は少なめでまだまだお使い頂けます☆



※状態については主観になってしまいますので、写真にてご自身でご判断下さい。



★商品の特徴

カラー…バイカラー（ゴールド、ブラック）

袖丈…長袖

季節感…秋冬

素材…写真参照

購入先…AACD加盟大手ブランドリユース店等（鑑定済）



※カラーについては実物と若干異なる場合がございますので気になる方はコメント下さい。



★サイズS M相当(素人平置き採寸)

着丈約59.5cm

肩幅約50cm

身幅約55cm

袖丈約56cm



※メーカーによりサイズ感が異なる場合がありますので、採寸参考にして下さい。



即購入可能です。他の販路により在庫切れなど急な削除が発生する可能性がありますのでご了承下さい。また他者の購入に関しては制限できない為、交渉中であっても早い者勝ちとさせて下さい。



不明点や購入希望金額がございましたら、検討致しますのでコメント欄までお願いします。発送は迅速に対応させていただきます！



下記の理由で神経質な方、商品に不安のある状態でのご購入はお避け下さい。



※傷や汚れが無いか事前に確認しておりますが、見落としがある場合がございます。状態を確認したい部分等あればご連絡下さい。



※すり替え防止の為、基本的に返品には対応できませんのでご理解下さい。万が一、購入して頂いた商品に重大な欠陥ありましたら受け取り評価前にご一報くださると幸甚です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少色✨人気のバイカラー✨THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット