『◉［一点もの］［裸婦像］F3 木炭画エスキース◉【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 14時 26分に出品され03月03日 14時 26分に終了予定です。即決価格は19,044円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|未使用に近い
カシニョール 、【THE RED SCARF】、日本未発売、希少画集画
¥ 11895
クロード・モネ（1840-1926年）日傘の女［左向き］模写画
¥ 13000
押し花専用額 押し花アート 不思議な花倶楽部 ガーベラ
¥ 4600000
額付き/DEATH NYC/限定アートポスター/スヌーピー /ウッドストック/
¥ 9282
カンディンスキー、『赤い斑点』、希少画集画、状態良好
¥ 13860
村上隆 murakami Flowers 笑顔の女の子 額縁込みシルクスクリーン
¥ 224480
小磯良平 「音楽エスキース」複製画 額装入
¥ 23000
メルカリ 絵画 絵 額付き（黒）油絵 F6-030707 雪景色 朝陽 夕陽
¥ 23320
赤いスカーフ 油絵 F8（455×380mm）
¥ 194119
ディズニートーマス・キンケード「プリンセスと魔法のキス」(M) スワロフスキー
¥ 19900
メルカリ 絵画 絵 額付き（銀）油絵 F6-030707 雪景色 朝陽 夕陽
¥ 26500
『葬送のフリーレン』複製原画第一弾「勇者一行」復刻版 A3サイズ
¥ 15000
ジャックダニエル ガラスアートパネル ウイスキー 絵画 アート パネル 壁画
¥ 12870
コンチャロフスキー、「ライラック」、希少な額装用画集より、新品高級額装付
¥ 14490
カンディンスキー、空の青、希少な画集より、状態良好、新品高級額・額装付
¥ 13420
バルテュス、BALTHUS、12歳のマリア・ヴォルコンスキー王女
¥ 11895
ギュスターヴ・クールベ【ボート遊び（ポドスカーフに乗る女）】新品額装付、状態良好
¥ 14490
小磯良平、スカーフ女A、高級石版画集一部、版上サイン入
¥ 14250
落札価格19044円
295 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！