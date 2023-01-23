『AP STUDIO★オーバーサイズラムコート★2024トレンドカラー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 16時 25分に出品され04月23日 16時 25分に終了予定です。即決価格は11,450円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AP STUDIO

2024

トレンドカラーキャメルベージュ

オーバーサイズラムコート

¥61,600



どんなワードローブにもすっと馴染む！AP STUDIOの定番コート。柔らかく、滑らかな肌触りが特徴的なラムウールを使用した生地。 着た時に自然に出る落ち感がシルエットを綺麗に見せてくれます。ロングシルエットながら軽い着心地もポイントです。オーバーサイズで、中に着る服も選びません。デニムと合わせてカジュアルに着こなしても、どこか品がある一着に。飽きなく長く愛用して頂けます。



【状態】

目立った傷汚れないお品物です。

安心してお受け取り頂けます。



【サイズ】

ワンサイズのみのフリーサイズ

肩幅：82㎝

身幅：66㎝

ウエスト：62㎝

着丈：115㎝



【カラー】

キャメルブラウン茶



【素材】

ウール毛

ナイロン

キュプラ



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AP STUDIO エーピーストゥディオ

"MUSE de Deuxieme Classe

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【管理番号】

g45



※ご購入前にプロフィールのご確認をお願い致します。



【アイテム】

アウター ジャケット チェスターコート

ガウンコート ジャンパー ロングコート

マキシ丈 裏地有 左右ポケット有

フック シングル ノーカラー カラーレス

カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ AP

STUDIO★オーバーサイズラムコート★2024トレンドカラー