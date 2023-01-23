『NANGA × k.mayer(KRIFF MAYER)トレックダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 10時 39分に出品され04月06日 10時 39分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NANGA × k.mayer(KRIFF MAYER). ×KRIFF MAYER/クリフメイヤー/トレックダウンジャケット/XL/ナイロン/カーキー

定価:40,480円



この冬にぴったりのダウンジャケット！

さすがNANGAブランドだけあってとても暖かいです。

使用、収納共に丁寧にしておりましたので、汚れや

傷の目立ちはございません。



ぜひご検討をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA

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k.mayer(KRIFF

MAYER)トレックダウンジャケット