『D&G ドルチェアンドガッバーナ キルティングジャケット ダウン ビックロゴ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 55分に出品され03月21日 03時 55分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 閲覧頂きありがとうございます✩.*˚



◎商品



D＆G

ドルチェアンドガッバーナ

キルティングジャケット、ダウン

ビックロゴ



◎サイズ



背丈 61cm

身幅 42cm

肩幅 46cm

袖丈 59cm



※実寸平置きでの採寸になります。(多少の誤差についてはご了承ください。)



◎状態

特に傷、汚れ無くまだまだ着ていただけます✩.*˚

USED品となっておりますので、

神経質な方は購入をご遠慮下さい。



◎カラー

ブラック



◎素人の自宅保管、素人検品になりますので、見落とし等ある可能性があります。

非喫煙です。



◎不備などございましたら、受取評価前にご連絡をお願い致します。



◎何か質問等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい✩.*˚



カラー··ブラック

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ D&G

ドルチェアンドガッバーナ

キルティングジャケット

ダウン

ビックロゴ