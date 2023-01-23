『【美品】シャープ プラズマクラスター7000空気清浄機 14畳 FU-R50-W【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 10時 30分に出品され04月19日 10時 30分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラズマクラスター7000 薄型空気清浄機 FU-R50-W ホワイト

ブランド：SHARP プラズマクラスター



2024年3月7日に新品で購入しました。

中古品となりますが動作も良好で綺麗な状態です。



メーカー製品ページ

https://jp.sharp/kuusei/products/fur50/ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし