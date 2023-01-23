『モスキーノジーンズ フリルダウンジャケット シャンパンベージュ【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 20時 55分に出品され03月19日 20時 55分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フードと、袖フリルがとっても可愛いい、オンリーワンなジャケットです。

生地自体に金属が5%入っていて、光沢があります。全体に中綿が薄めに入っています。

表、裏、襟、袖口裏、どこにもキズや汚れなく、たいへん綺麗です。



サイズ

肩幅 約39cm 袖丈 約62cm

身幅 約47cm

着丈 約53cm O-LB



☆他商品とご購入の場合は同梱して、送料+サービス値引き致します。購入前に金額をお尋ね下さい。

たくさん出品しています。ぜひご覧になってくださいね。



＊バーバリー、ラルフローレン、カルバンクライン、グレースコンチネンタル、トッカ、ジュンアシダ、エポカ、ダイアグラム、フェラガモ、フランシュリッペ、フォクシー、ピンキー＆ダイアン、ジャスグリッティ、アプワイザーリッシェ、インゲボルグ、カネコイサオ、ミルク、マックスマーラ、オースチンリード、ポールジー、クリスセリーン等も出品しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モスキーノジーンズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モスキーノジーンズ フリルダウンジャケット シャンパンベージュ