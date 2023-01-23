『NYA-EVO FJORD 60-C ニアイーボ カメラバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 14分に出品され03月13日 13時 14分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NYA-EVO FJORD



サイズは60-C

定価:41,000



大容量のカメラバッグで、本体だけになります。



FJORD 60-Cは、機内持ち込み手荷物のサイズに変更が可能。

FJORD 36と60-Cは、あらゆるアウトドアシーンを考慮した、多機能カメラバッグです。



スタイリッシュにどこまでも。デザイン・機能性・収納性、すべてを妥協しない北欧発のカメラバッグが再び日本に上陸します。



登山、スキー、スノーボード、クライミング、旅行、 FJORD 36はこれらのアウトドアシーンに対応可能な作りとなっております。使い方はあなた次第。用途に合わせて自由にカスタマイズできます。



ユーザーにとって重要なのは、必要な時にすぐカメラを取り出し、その景色をおさめること。チェストストラップを外し、ヒップベルトを付けた状態でバッグを前にすれば、背面から簡単に撮影機材が取り出せます。



背面で出し入れされることを考慮し、ショルダーストラップにはエチレン酢酸ビニルコポリマーを使用。柔軟で長時間裏返した状態を維持できるだけでなく、快適な背負い心地を実現しました。



スノーボード、カメラ三脚、スキー板、ピッケル、トレッキングポール、ヘルメット、ドローンなど、アウトドアシーンで使用するあらゆるアイテムを取り付けることが可能です。







使う機会があまりなかったので出品します。



ニアイーボ

NYAEVO 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>カメラアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い