『FRAY.I.D ウールコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 13時 20分に出品され03月19日 13時 20分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 168センチ妻が着て膝上の丈です。



ネイビー



数年前6万円程で購入。



返品不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FRAY.I.D

ウールコート