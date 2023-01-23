『オールドマンズテーラー ブランケット ストール 大判 マフラー ひざかけ 千鳥柄【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 44分に出品され03月14日 07時 44分に終了予定です。即決価格は10,359円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美品 オールドマンズテーラー ウール ブランケット 大判 ストール マフラー ひざ掛け フリンジ チェック 千鳥柄 R&D.M.Co-OLDMANS TAILOR



R&D.M.Co-の大判ストールです。

大判サイズなので、マフラーから膝掛けなど様々な用途にお使いいただけます。



ぜひいかがでしょうか。



#まどまどのオールドマンズテーラー一覧



■色：ブラウン×グレー

■サイズ：フリンジ含め136cm×102cm（フリンジ7cm）

※素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。

■状態：A（2度程度着用のみの美品。元々の仕様なのか不明ですが、隣り合うフリンジが絡んでいる箇所がございます。その他使用感も少なく、汚れ・傷・破れ等なく良好です）

※状態は上からS/A/B/C/D の評価となります

■素材：ウール100％(紙タグ表記)



★★★★お取引に関しまして★★★★



★ご購入前のコメントは特に必要ございません。



★ヤフオクでも同時に出品中のため、売り切れ次第こちらでの出品は即取り下げますのでご了承ください。



★発送方法

基本的にメルカリ便、ネコポス、佐川急便、レターパックでの発送となります。



★その他注意事項★

・出品している商品は全て本物です。

・実際の寸法も記載していますので必ずご確認下さい。

・商品写真が全てとなり、付属品等がある場合は記載しております。

・撮影時の光の影響により実際の色味と写真で若干異なる場合がございますがご了承ください。

・傷汚れがある場合は記載するよう努めておりますが、厳しく検品していてもまれに軽度の汚れ等見つけきれない場合もございます。神経質な方はご遠慮ください。

・自己紹介欄に重要事項を記載する場合がありますので事前にご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オールドマンズテーラー

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ オールドマンズテーラー

ブランケット

ストール

大判

マフラー

ひざかけ

千鳥柄