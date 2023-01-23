『送料無料☆極上 カシミア100％☆大判ストール☆グレーダブルフェイス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 17時 37分に出品され03月23日 17時 37分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 送料無料☆極上 カシミア100％☆大判ストール☆秋・冬用





内モンゴルで採取されるカシミヤは繊度が細く、その品質は世界最高レベルと言われています。独自の調達先を通すことで、産地直産カシミヤ１００％の大判サイズ超軽量ストールを驚きの価格でご提供できるようになりました。

内モンゴルの呼和浩特市は、国際ブランドメーカーも契約しているカシミヤの世界一大産地です。昔からの友人が呼和浩特市の工場の社長さんになっており、商品を格安で譲ってもらえることになりました。

私は日本人ですが、現地の言葉を話せますので現地工場に品質チェックをしっかりやってもらってから商品を送ってもらっています。カシミヤ材質１００％も間違いなく保証いたします。





全１３色を販売致していますので、ぜひショップをご覧ください。





☆必ず、プロフィールを確認頂き、商品説明を最後までお読みになってから、ご購入をお願い致します。細かすぎる質問をされたり、色、風合い等に少しでも心配な方は、ご購入をお控えください。

☆限界価格でご提供しているため、お値引きのコメントはお控えください。

☆発送は１枚お買い上げの場合クリックポストとなります。発送の際、丁寧に検品してから発送しますので、ご安心ください。

☆商品タグは英語か中国語の表示になります。





□製品の特長

世界一の品質と言われる内モンゴルカシミア１００％ストールです。自然の繊維で非常に細かく、しなやかで皮膚刺激の少ない繊維です。肌さわりはとても柔らかで、外気を適度に遮断して放熱を抑える特徴があります。とても温かいです。

このサイズのカシミア１００％ストールは間違いなくお買い得です!





□サイズ

２００ｃｍ×７０ｃｍ（１ｃｍ～３ｃｍ程度の誤差が御座います）



□重量

３２０ｇ（±２０ｇ程度の誤差が御座います）





☆ご注意

・品質の高い商品を出品しておりますが、 カシミア独特の風合いをご理解頂ける方のみご購入ください。

・毛並みが落ち着くまでは、遊び毛が付きやすいので、お召し物の素材に気を付けてご使用ください。



□関連

#カシミヤ #冬 #ストール #マフラー #カシミヤマフラー #カシミヤ１００％ #スヌード #クリスマス

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カシミア100％☆大判ストール☆グレーダブルフェイス