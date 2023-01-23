『FEMMENT ファモン 千鳥格子 コート チェスターコート ロングコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 13時 37分に出品され03月23日 13時 37分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1度短時間の着用

クリーニング済み





ベルト付き



着丈…身長163cmのわたしでふくらはぎあたりまできます。



ファモン チェスターコート 柄コート

ベージュコート



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studious 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ファモン カラー: ブラウン系/オレンジ系/イエロー系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FEMMENT

ファモン

千鳥格子

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