『【電池交換済】Swarovski スワロフスキー 腕時計 オクテア ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 01時 21分に出品され03月30日 01時 21分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〜はじめにプロフィールをお読みください〜



【稼働品/ battery OK 】です。



【正規品/ genuine product 】です。



【クリーニング済み/ cleaning OK 】です。



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商品の状態

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使用感の少ない美品です。

風防に気になるような傷は見受けられず、

そのほか特に目立つような大きい傷やダメージはございません。



なかなか出回らないモデルでございます！

到着後すぐにご愛用いただけます♪



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商品の詳細

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カラー：ブラック

サイズ：約3.3cm (リューズ含まず)

腕周り：約15.0cm

動作 ：確認済み(2024年5月電池交換済みです)

付属品：専用ケース、取り扱い説明書、余りのコマ×3



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その他

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千葉県公安委員会の許可証の元、古物市場にて購入したものです。



【正規品保証】いたします。



過去1度も経験はございませんが、コピー品であった場合、

返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。





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#そが

#そがのスワロフスキー



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ウォッチ/バングル/アクセサリー/ジュエリー/レディース /メンズ/アンティーク/ヴィンテージ/ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 【電池交換済】Swarovski



スワロフスキー

腕時計

オクテア

ブラック