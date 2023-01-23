『セルフォード レディース ロングコート パープル 38サイズ（L）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 12時 56分に出品され04月01日 12時 56分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 引越しで対応、発送が難しくなった家族に代わり出品しています。



★断捨離のため出品します。個人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。



【CELFORD】

セルフォードのコンセプトは、「THE FIRST LADY」となっています。

エレガントで品のある美しい女性をイメージした洋服が豊富に用意されています。基本的にはドレスなどのパーティーで着るファッションや会社のプレゼン、ホテルでの食事会など特別な日に着れる洋服がメインとなっています。



しかし、普段から着回しできる商品も多数あるので、さまざまな場面で愛用されています。気品と華があり上質にこだわった女性を輝かせてくれるファーストレディーファッションブランドです。



●サイズ38 Ｌサイズ（素人採寸ですので誤差はご了承ください）

肩幅 55㎝

袖丈 49㎝

身幅 55㎝

着丈 115㎝



サイズ感としては少し大きめだと思います。SNSでの口コミでもセルフォードのアイテムはサイズ感が少し大きいとのコメントがあります。



しかし、このコートは寒い時期に厚手の物を着ても窮屈感はなく、ゆったり着ることができます。また、付属のベルトの結び方を変えることで、おしゃれにカッコよくアレンジすることもできます。



●色

ラベンダー

写真参考

《画像についてのご注意》

※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。

またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。



●状態

目立った傷や汚れはありませんが、着用感はあります。





●素材

ウール 88%

ナイロン 10％

その他 2％



★注意事項★

プロフィール確認の上、ご購入、コメントお待ちしております。

商品はコンパクト梱包で発送致しますので、ご了承ください。

あくまでも中古ですので気になる方はご遠慮ください。

個人管理の商品なので、匂いなどに敏感、神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: セルフォード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ セルフォード レディース ロングコート パープル 38サイズ（L）