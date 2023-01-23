『BASSBRIGADE NANGA バスブリゲード ナンガ オーロラダウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 43分に出品され03月30日 07時 43分に終了予定です。即決価格は16,060円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BASSBRIGADE×NANGA コラボ



オーロラダウンジャケット



<使用回数>



1回( 2時間程度 )



<外観>



目立つキズ、汚れナシ



使用感なく美品です。

表面のシワは最初からのものです。



※神経質な方はご遠慮下さい。



<サイズ>



サイズ：M(ブラック)



着丈：76 ㎝

胸囲：118 ㎝

裾幅：114 ㎝

袖丈：66 ㎝ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BASSBRIGADE

NANGA

バスブリゲード

ナンガ

オーロラダウン