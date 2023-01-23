『即完☆シュプリーム 刺繍アーチロゴ ハーフジップ 着脱式フード ダウンジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 16時 11分に出品され03月05日 16時 11分に終了予定です。即決価格は25,981円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋おひさま

#おひさまジャケット_トップス



⚫︎商品名

Supreme 刺繍ビッグロゴ アーチロゴ センターロゴ ナイロンジャケット ハーフジップ マルチカラー 着脱式フード付き



⚫︎ポイント

前回、同商品を出品した際はすぐ購入された人気アイテムです！

人気のハーフジップにセンター刺繍ロゴ、マルチカラーのデザインがお洒落なアイテムです！

中綿入りで今にぴったり！！

古着好き、メンズ、レディースともに着用できます(゜ω゜)



⚫︎状態

右胸にほつれ、真ん中左にスレがあります。その他目立った汚れ等ございません。



⚫︎サイズ

表記 L

実寸 L～XL相当

※採寸も合わせてご確認下さい！



⚫︎カラー

ブラック グレー ホワイト



⚫︎着丈 ⇨約71㎝

肩幅 ⇨測定不可

身幅 ⇨約67.5㎝

裄丈 ⇨約89㎝



⚫︎その他商品はこちらより

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⚫︎品物ついて

洗濯表示に沿って、自宅にて洗濯やアイロンがけを行っております。

取れないシワや発送中のシワはご理解くださいませ。



⚫︎発送

購入後基本的には【24時間以内】を目指しておりますが、土日祝や予定があった場合は少しお時間を頂きますのでご理解くださいませ。



※トラブルを未然に防ぐため、購入前に一度プロフィールをご確認ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 即完☆シュプリーム

刺繍アーチロゴ

ハーフジップ

着脱式フード

ダウンジャケット