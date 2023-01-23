『ウッドシェルフ ウッドラック チーク色(塗装済) 木製 棚 ハンドメイド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 09時 13分に出品され03月15日 09時 13分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハンドメイドのウッドシェルフです。加工・組立から塗装まで丁寧に制作しました。



キャンプでも使えて、室内でインテリアとしても映えるお洒落なウッドシェルフを製作しました。

様々な雑貨を飾るスペースとしても最適です。

2段目の天板は置く高さを上下で選べます。

脚が折り畳めるので、重ねてコンパクトに持ち運べます。



◆サイズ

組立時:高さ 0.8m×横1m×奥行0.35m

収納時:高さ0.18m×横1m×奥行0.35m



◆製作方法

赤松集成材で天板、脚を製作しています。仕上にガードラックラテックス(チーク)を塗装しています。



◆配送

らくらくメルカリ便(匿名配達)



◆注意点(ご一読下さい)

・重量のある物を置かないで下さい。

・常に雨に晒される場所や常に湿気のある場所に長時間置かないで下さい。

・木材のため反りが発生する場合がありますが、ご了承ください。

・撮影時の光の加減で、実物と色味が異なる場合があります。

・撮影用の備品は付属しません。



以上、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。宜しくお願い致します。



収納方式···折りたたみ式

カラー···ブラウン



#木 #木製 #木材 #ウッド #シェルフ #ウッドシェルフ #ラック #ウッドラック #インテリア #DIY #キャンプ #ギア #家具 #棚 #雑貨 #ハンドメイド 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テーブル・チェア・ハンモック 商品の状態: 新品、未使用 カラー: オレンジ系/ベージュ系

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木製 棚 ハンドメイド